ما سبب الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد اليوم؟.. «الأرصاد» توضح

على مدار الأسابيع الماضية شهدت الأنحاء كافة موجاتٍ حارة، وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في بعض الأحيان، ورغم تحسن الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الماضي، فإنّنا نشهد اليوم بداية موجة شديدة الحرارة على الأنحاء كافة.

ما سببت تأثرنا بالموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد اليوم؟

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأنحاء كافة شهدت طقسا ربيعيا مستقرا ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنّه بداية من اليوم الجمعة تتأثر البلاد بكتل هوائية حارة تؤثر على الأنحاء كافة، إذ إنّ من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة ارتفاعا تدريجيا حتى نهاية الأسبوع؛ لتصل العظمى على القاهرة إلى 38 درجة مئوية.

وعن طقس الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، فيتوقع خبراء الارصاد أنّ يسود طقس حار على الأنحاء كافة، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيكون معتدلا ليلا على الأنحاء كافة، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء.

هل نشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة؟

وأوضحت هيئة الأرصاد توقعات الخبراء بشأن نشاط الراياح، إذ يتوقع الخبراء نشاط الرياح على أغلب الأنحاء والتي تكون مثيرة للرمال والاتربة على أقصى غرب البلاد، يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ خليج السويس والبحر الأحمر، وترتفع الأمواج لتصل إلى 2.5 متر.