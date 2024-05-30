هدوء يسبق الموجة الحارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية، فيما يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على مناطق من إقليم جنوب الصعيد، ويصاحبه نشاط رياح على مناطق متفرقة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت «الأرصاد» أنه مع انتهاء ساعات الليل والصباح الباكر تتأثر البلاد غدًا، بموجة حارة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنها تتسبب في رفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالإضافة إلى الموجة الحارة، توقعت الأرصاد الجوية حدوث اضطراب في حالة البحر، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 2.5 متر.

نصائح لتجنب الموجة الحارة

وخلال موجات الحر، نصحت وزارة الصحة باتباع الإرشادات التالية، للوقاية من الإجهاد الحراري:

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

- شرب كمية كبيرة من السوائل.

- تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 41 درجة مئوية.