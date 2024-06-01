«آثار عين شمس» تستعرض تاريخ قلعة شيخ العرب همام.. في المؤتمر العلمي الـ12 للجامعة

نظمت جامعة عين شمس جلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الـ12 لجامعة عين شمس، بعنوان «التحالف ‏والشراكات»، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

حفائر قلعة شيخ العرب همام

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور البريشت فوس، قسم الدراسات الإسلامية مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط - جامعة ماربورج عبر الفيديو كونفرانس المشاريع البحثية المشتركة والشراكات العلمية بين جامعة ماربورج وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الآثار مثل المشروع البحثي «تعزيز»، كما تطرق لشراكات المعهد المختلفة، وأقسامه، والمهام التي يقوم بها، ومن بينها التدريب للباحثين المصريين والأجانب، والمنح المشتركة مع المعاهد الاخرى، مشيرًا إلى تخصيص المعهد منح لطلاب الدكتوراه المصريين لمدة عام منها ما يتيح الدراسة في فرنسا.

وفي كلمته، استعرض الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث، تاريخ حفائر قلعة شيخ العرب همام بالتعاون بين كلية الآثار والمعهد الفرنسي للأثار الشرقية، مشيرا إلى أن حفائر قلعة شيخ العرب همام بقرية العركي بمركز فرشوط التابع لمحافظة قنا تعد نتاجا لتعاون مثمر بين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ووزارة الآثار المصرية وكلية الآثار جامعة عين شمس.

شخصية شيخ العرب همام «تاريخية حقيقية»

وأكد أن شخصية شيخ العرب همام هى شخصية تاريخية حقيقية تحتاج منا إلى المزيد والمزيد من الدراسات، خاصة أن جبل العركى هو أحد المواقع الأثرية الهامة لمصر خاصة فى مرحلة ما قبل التاريخ.واستعرض خلال كلمته أهم نتائج الحفائر التي بدأت منذ عام 2020 بالموقع ولا تزال حتى الان، وأهمية الموقع التاريخية والأثرية، وكذلك في مجال تدريب مفتشي وزارة الآُثار المصرية وطلاب كلية الآثار جامعة عين شمس.