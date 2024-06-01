منع أبناء مايكل جاكسون من التصرف في ممتلكاته حتى سداد 700 مليون دولار

منعت مصلحة الضرائب الأمريكية، عائلة النجم الراحل مايكل جاكسون من التصرف في أموالهم من تركة جاكسون بسبب نزاع دام لسنوات مع مصلحة الضرائب، وتضم قائمة المستفيدين من تركة الفنان الراحل كلا من نجله الأكبر برنس 27 عامًا، وابنته باريس 26 عامًا، بالإضافة إلى ابنه الأصغر بيجي جاكسون 22 عامًا، والدته كاثرين البالغة من العمر 94 عامًا، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأشارت المجلة إلى أن النزاع القانوني مع عائلة النجم مايكل جاكسون، بدأ عندما قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بمراجعة إقرارات الضرائب العقارية الفيدرالية الخاصة بمتتلكات المغني الراحل، وأصدرت «مذكرة نقص» مدعيةً أن تم «التقليل من قيمة أصوله» وأنه مدين «بمبلغ إضافي قدره 700 مليون دولار من الضرائب والعقوبات»، ومنعت من التصرف في التركة لحين سداد المبلغ.

خلاف بين عائلة مايكل جاكسون والضرائب الأمريكية

ولفتت المجلة إلى أن بالإضافة إلى ذلك، يتطلب توزيع 20 بالمائة من التركة، كما تم تقييمها لأغراض الضريبة العقارية الفيدرالية للجمعيات الخيرية، قبل أن يتم توزيع الأصول المتبقية من التركة على الصناديق الاستئمانية الفرعية، كما يقول المنفذون في ملفهم، مضيفين أن حل النزاع ضروري لتحديد المساهمة الخيرية.

تصل قيمة المتتلكات الخاصة بالنجم الذي رحل في 2009، حوالي 2 مليار دولار، وفقًا لمذكرة الاستئناف التي قدمها الورثة في مارس الماضي، وجاء ذلك في ظل التوت بين كاثرين وحفيدها بيجي بشأن البيع المحتمل لكتالوج موسيقى جاكسون، الذي تقدر قيمته حاليًا بـ 600 مليون دولار.