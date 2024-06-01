حالات يحق فيها للموظفات الحصول على ساعة راحة أثناء العمل

يحرص القانون المصري على خلق بيئة عمل مناسبة للمرأة، من خلال منحها بعض المزايا أثناء العمل وفي فترات محددة، وذلك في حالات استثنائية، لتشمل «ساعة راحة» أو أجازة ولادة رعاية طفل، وغيرها.

ساعة راحة للموظفات في العمل

ونشر مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه في إطار التخفيف عن المرأة العاملة وخلق بيئة عمل مناسبة لها، هناك بعض الحالات التي يحق لها الحصول على ساعة راحة فيها أثناء العمل طبقا للقانون.

وأوضح المكتب أنه من الحالات التي يُسمح للموظفة بالحصول على ساعة راحة هي أن تكون من ذوي الإعاقة، أو في حال كانت ترضع طفلها وذلك حتى يبلغ الطفل سن العامين، أو أن تكون في الشهر السادس من الحمل.

تخفيض ساعات العمل للمرأة من ذوي الإعاقة

وأكد المجلس القومي للمرأة أن ذلك يأتي وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما لفت مكتب شكاوى المرأة إلى أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة بناءً على قرار من المجلس الطبي المختص بالإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه سن العامين، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وفقًا للحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.