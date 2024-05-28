«القومي للمرأة»: نسعى لتسجيل تراث سيناء وسيوة على الخريطة العالمية

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة سهام جبريل، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتفاصيل عقد ندوة لعرض المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأكدت رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش أهمية الحفاظ على التراث الخاص في المحافظات، واستثماره في مجال دعم المشروعات الاقتصادية، ومنتجات المرأة المصرية التي تتميز بها كل محافظة، كما جرى استعراض النجاح الذي حققه المجلس في تسجيل حرفة التلي شندويل، كعلامة تجارية عالمية، انطلقت من قرية شندويل بسوهاج إلى العالمية.

الاستعداد لتسجيل التراث السناوي

وأشارت عضو القومي للمرأة إلى أن المجلس القومي للمرأة بصدد تسجيل التراث السيناوي، وتراث سيوة، تمهيدا لتسجيل الموتيفة السيناوية عالميًا، بهدف الحفاظ علي التراث المصري العريق، وتطوير هذه الحرف لتنطلق من المحلية إلى العالمية.