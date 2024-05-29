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نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الطرق في البدرشين والحوامدية

كتب:

سلامة عامر
03:27 م | الأربعاء 29 مايو 2024
نائب محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية لشوارع البدرشين والحوامدية

نائب محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية لشوارع البدرشين والحوامدية

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل، ورفع معدلات تنفيذ مشروعات أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين ومدينة الحوامدية، ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام المالي الحالي 2023- 2024 خلال جولة ميدانية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

تفقد عدد من المحاور المرورية في مركز البدرشين

وتابع نائب محافظ الجيزة ميدانيا أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بطريق الطرفاية الجاري تطويره ورصفة، والذي يعد من المحاور المرورية المهمة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة، كما تفقد خلال جولته وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة

رفع معدلات التنفيذ لاتمام عمليات الرصف

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية، مشددا برفع معدلات التنفيذ لإتمام عمليات الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد، لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينتين.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وأبوالنجا عبد الرحمن مهندس مديرية الطرق بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.