محافظ الغربية: مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» تستهدف فحص 200 ألف طالب

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» وصلت مرحلتها الأخيرة، والتي تستهدف توقيع الكشف الطبي على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة والجمعية العالمية لأندية الليونز.

مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

وأضح محافظ الغربية أن فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» للكشف تستهدف تحويل الطلاب لمستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة للكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية من قبل استشاريين، وتم تحويل 90 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة.

مستشفيات ميدانية

وأكد أنه خلال المرحلة الثانية للمبادرة التي بدأت من 15 إلى 29 أبريل، تم تجهيز 10 مقرات كمستشفى ميداني في الإدارات التعليمية المستهدفة لتتوسط مجموعة من القرى، وتم تجهيز المقر بعدد 5 حجرات وهي حجرة قياس النظر وحجرة فحص قاع العين وصيدلية لصرف العلاج والقطرات وحجرة اختيار لون النظارة من خلال التلميذ وحجرة IT لتسجيل التلاميذ، وتم الكشف على 8537 تلميذا بنسبة 85%، وتوزيع النظارات الطبية لعدد 2411 تلميذا، وصرف العلاج المناسب لـ959 آخرين.

وبين محافظ الغربية أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة التحويل لمستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة، فتم تحويل 90 حالة للمستشفى لإجراء العمليات والكشف خلال الاستشاريين، وتم نقل الطلاب وأولياء أمورهم من محل إقامتهم من خلال أتوبيسات.