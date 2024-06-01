المستشفى الجامعي بسوهاج: إجراء 8277 عملية جراحية خلال 3 شهور

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه وفقًا للإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي الجديد لعام 2024، بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية 38720 مريضًا، وتم إجراء 8277 عملية جراحية خلال الثلاثة شهور الماضية في الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو 2024.

النعماني: طفرة كبيرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة

وأكد «النعماني»، أن هناك طفرة كبيرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد، ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي شملت أقسام ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية، إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر، ومستشفى شفا الأطفال، مؤكداً على تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب علي كافة المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها.

27 ألف متردد

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن التقرير أشار إلى عدد المترددين علي استقبال المستشفيات الجامعية الجديدة في الفترة من 1/2/2024 الي 30/4/2024 بلغ 27607 مريض منهم 9461 مريضًا بقسم الجراحة العامة، و7342 مريضًا بقسم الباطنة العامة، و3376 مريضًا بقسم جراحة العظام، و2083 حالة بطب الأطفال، و1305 حالة بقسم التوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى استقبال 990 حالة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و861 حالة بقسم طب وجراحة العيون، و649 حالة بقسم جراحة الأوعية الدموية، و621 حالة بقسم جراحة المسالك البولية، و232 حالة بقسم جراحة التجميل، بالإضافة الي 321 حالة بطب الأورام، 214 بقسم جراحة المخ والأعصاب، 133 جراحة القلب والصدر، و50 جراحة الأطفال، و15 عناية القلب، و11 عناية الأطفال، و12 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، و10 الأمراض الصدرية، و9 الأمراض العصبية والتقسية، و8 الأمراض الجلدية والتناسلية، و4 حالات بقسم جراحة الوجه والفكين.