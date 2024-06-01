وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية: 70% من الأسئلة سهلة.. و30% تعتمد على الذكاء

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس اللون في كل مادة، مشيرا إلى أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية، متابعا: «لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب».