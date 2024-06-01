«التعليم»: لجان امتحانات الثانوية مزودة بكاميرات مراقبة.. وكل المعلمين شرفاء  

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 موجود بها كاميرات مراقبة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، ونستطيع بسهولة معرفة ومشاهدة كل ما يجري بأي لجنة على مستوى الجمهورية، قائلا: «كل المعلمين شرفاء، وكل المراقبين في اللجان شرفاء، وإذا شرد واحد أو اثنين منهم، فهذا لا يعني أن الكل سيء».

مراجعة أوراق الإجابة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يتم مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش بامتحانات الثانوية، عبر مدى تطابق إجاباتهم في الأسئلة المقالية، ولن نتراجع عن ذلك وإجراءاتنا صارمة في هذا الشأن، متابعًا: «مّن يقوم بإخفاء كاميرات المراقبة أو تعطيلها سيكون متهما بتسهيل الغش ويتم أخد الإجراءات القانونية ضده».