«الأوقاف» تطلق برنامج خطباء المستقبل للأئمة المتميزين تحت 45 عاما

قال الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطباء المتميزين علميًّا ودعويًّا من الشباب، قررت الوزارة إطلاق برنامج خطباء المستقبل، ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين عامًا، لتتعهدهم ببرنامج علمي وتأهيلي وثقافي ومهاري متميز، بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الدعوة ورعاية وزير الأوقاف.

اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزا

ويقوم البرنامج على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا في مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين عامًا، والدفع بهم في القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك.