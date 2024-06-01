قبل عيد الأضحى.. تعرف على سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت

شهد سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت 1-6-2024، حالة من الاستقرار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ سجل سعر اللحم البقري كبير السن «البقر الكبير» نحو 120 جنيهًا للكيلو، وهناك حالة من الرواج تشهدها أسعار الماشية الخاصة بالذبح في الأسواق، بحسب ما قاله حلمي العزبي عضو شعبة القصابين ،وأحد التجار بمحافظة الشرقية.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت، في أسواق الماشية وبحسب المعلن من شعبة القصابين.

سعر اللحم البقري كبير

وسجل سعر اللحم البقري كبير السن «البقر الكبير» حوالي إلى 120 جنيهًا للكيلو جرام.

كما تراوحت أسعار لحوم البقر الصغيرة «صغيرة السن» ما بين 140 جنيهًا و150 جنيهًا.

وسجل سعر اللحم البتلو نحو 230 جنيها، لأنه يعتبر أغلى أنواع اللحوم.

وصل سعر كيلو لحم العجل الجاموس الحي إلى نحو 130 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو لحم العجل الحي إلى نحو 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وسجلت سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء البتلو ما بين 350 و500 جنيه.

وتتراوح سعر اللحم الكندوز الكبير للكيلو الواحد ما بين السعر 280 و360 جنيها.

وسجلت سعر اللحم الكندوز الصغير ما بين 320 و450 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو الواحد من اللحم الضأن ما بين 350 و500 جنيه.

أسعار العجول في مصر

وتراوح سعر العجل البلدي وزن 400 كيلو من 60 إلى 80 ألف جنيه.

كما سجل سعر العجل المستورد من 40 – 60 ألف جنيه.

سعر اللحوم 2024

متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم 406 جنيهات.

يتراوح متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 373 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة الكندوز

ويبلغ سعر كيلو الكبدة الكندوز إلى نحو 340 و390 جنيهًا.