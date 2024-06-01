تعرف على أسعار الخضروات اليوم السبت 1-6-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 1-6-2024 حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل نحو 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم السبت

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات اليوم السبت 1-6-2024، وفق آخر تحديث لموقع سوق العبور.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 15 و25 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس بين 6 و16 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 6 و12 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 4 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 4 و8.5 جنيه.

- يتراوح سعر الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 و24 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 6 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 و60 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.