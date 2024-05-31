أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. البطاطس بـ4.5 جنيه

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أسعار الخضروات والفاكهة الجملة والاسترشادية اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر، لافتًا إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم، من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوافر جميع السلع أمام المستهلكين.

أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعارالخضروات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 و10.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 4.5 و6.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو الباذنجان بلدي ما بين 10 و14 جنيهًا.

— يتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي ما بين 4 و13 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 11 و15 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 و4 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 9 و15 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب ما بين 6 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 8 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الخيار صوب ما بين 7 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الخيار بلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 20 و23 جنيهًا.

– يتراوح سعر البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 6 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الثوم ما بين 40 و60 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو اللفت ما بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم بـ6 أكتوبر

وجاءت أسعارالفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

– يتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5 و15 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 11 و25 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4 و7 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو العنب المستورد الأسود ما بين 20 و40 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو البلح الثلاجة ما بين 15 و21 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجريب فروت سعر ما بين 4 و7 جنيهات.