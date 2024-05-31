رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. البطاطس بـ4.5 جنيه

كتب:

سلامة عامر
09:59 ص | الجمعة 31 مايو 2024
الخضروات والفاكهة- أرشيفية

الخضروات والفاكهة- أرشيفية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أسعار الخضروات والفاكهة الجملة والاسترشادية اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر، لافتًا إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم، من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوافر جميع السلع أمام المستهلكين.

أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعارالخضروات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 و10.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 4.5 و6.5 جنيه.

– يتراوح سعر كيلو الباذنجان بلدي ما بين 10 و14 جنيهًا.

— يتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي ما بين 4 و13 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 11 و15 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 و4 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 9 و15 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب ما بين 6 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 8 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الخيار صوب ما بين 7 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو الخيار بلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 20 و23 جنيهًا.

– يتراوح سعر البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 6 و12 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الثوم ما بين 40 و60 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو اللفت ما بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم بـ6 أكتوبر

وجاءت أسعارالفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

– يتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5 و15 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 11 و25 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4 و7 جنيهات.

– يتراوح سعر كيلو العنب المستورد الأسود ما بين 20 و40 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو البلح الثلاجة ما بين 15 و21 جنيهًا.

– يتراوح سعر كيلو الجريب فروت سعر ما بين 4 و7 جنيهات.

اقرأ المزيد:

أسعار الفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. المشمش بـ10 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. البطاطس بـ4.5 جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة.. كيلو الطماطم بـ4 جنيهات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.