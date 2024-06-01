«تعليم قنا»: التحقيق مع العاملين في 4 مدارس لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، إحالة عددا من العاملين في 4 مدارس بإدارة قنا التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة في مدارس أولاد سرور للتعليم الأساسي، والطويرات الإعدادية المشتركة، والشهيد بحبح عبد الحي الابتدائية بالطويرات، ونجوع المحروسة الابتدائية المشتركة.

مراجعة سجلات الحضور والانصراف

وشدد وكيل الوزارة التعليم على انتظام المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بالتواجد يوم السبت، واعتباره يوم عمل رسمي التزاماً بالقرارات الوزارية و الخطط الزمنية التي وضعها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كما راجع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف للعاملين وسجلات الأمن والزيارات، وكلف لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لضبط أداء بعض المدارس والتأكد من واقع الدفاتر من أعمال المتابعة الإدارية والفنية للمدارس المحددة ايام السبت، ووجه إلى تكثيف أعمال المتابعة لتحقق الانضباط الإداري خلال أيام وتوقيتات العمل المحددة قانوناً .

‎ووجه السيد بتكثيف جولات المتابعة، لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.