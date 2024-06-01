رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2024

يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، بعد اعتمادها رسميا بنسبة حضور بلغ 93% للترم الثاني، نحو 108 آلاف و366 طالبا وطالبة، ونجح منهم 101 ألف و548 طالبا وطالبة.

رابط الوطن لنتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

يستعرض التقرير رابط الوطن يُمكن للطلاب الحصول على النتيجة بشكل فعال وسريع من هنا، إذ يجري الدخول عليه وكتابة الاسم الخاص بالطالب والرقم السري.

رابط المديرية لنتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وحددت مديرية التربية التعليم رابط المديرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، إذ يجري الدخول على الرابط، وكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على استعلام من هنا.

ترتيب إدارات التربية والتعليم بالدقهلية

واحتلت إدارة شرق المنصورة التعليمية المركز الأول على مستوى الإدارات للشهادة الإعدادية، بحسب المجموع وجاء الترتيب كالآتي:

- إدارة شرق 97.6%

- إدارة دكرنس 97.5%

- إدارة بنى عبيد 96.9%

- إدارة منية النصر 96.8%

- إدارة الجمالية 95.6%

- ميت سلسيل 95%

- تمي الأمديد 94.6%

- إدارة شربين 95%

- السنبلاوين 94.9%

- إدارة غرب 94.8%

- إدارة طلخا 93.8%

- إدارة ميت غمر 92.1%

- إدارة بلقاس 91.7%

- إدارة أجا 89.9%

- إدارة المنزلة 89.5%

- إدارة نبروه 88.6%

- إدارة المطرية 88.1%