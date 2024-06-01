رجل يتعرض لكسر في الفخذ بسبب نوبة سعال.. «عادة غذائية خاطئة وراء الإصابة»

على الرغم من أنّ عظم الفخذ هو ثاني أقوى عظمة في الإنسان، إلا أنّ رجلًا من الصين يبلغ من العمر 35 عامًا أصيب بكسر في هذه العظمة بسبب عارض بسيط جدًا يحدث للإنسان بصفة متكررة، وهو ما وضع الأطباء في حيرة شديدة من هذا الأمر، خاصة وأنّ مثل هذا العارض لا يمكن أن يسبب كسر عظمة من أقوى عظام جسم الإنسان.

الرجل شعر بألم حاد بعد نوبة سعال قوي

وبحسب موقع «odditycentral»، فقد أبلغ الأطباء في مستشفى الشعب الثاني بمقاطعة فوجيان في الصين مؤخرًا عن حالة مروعة لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا يُعرف باسم السيد «يي»، والذي أصيب بكسر في عظم الفخذ أثناء نوبة سعال، ووفقًا لدونغ تشونغ، مدير قسم جراحة العظام في المستشفى، فإن الحادث غير المعتاد وقع أثناء نوبة سعال، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى أنّ الرجال في هذه الفئة العمرية يعانون عادةً من كسور في عظم الفخذ نتيجة لصدمات خطيرة، مثل حوادث السيارات أو السقوط من ارتفاع كبير، لكن السيد «يي» أخبر الأطباء أنّه شعر بألم حاد فورًا بعد سعال قوي، لكنه وصفه بأنه تشنج ولم يقرر طلب المساعدة الطبية إلا بعد أن أصبح المشي صعبًا بسبب الألم.

وأظهرت الأشعة السينية أن السيد «يي» قد عانى من كسر في عظم الفخذ، لكن قصته عن السعال لم تكن منطقية ولم يكن هناك أي علامة على وجود أي صدمة جسدية، فقرر «تشونغ» وفريقه إجراء مزيد من التحقيق، وسألوا المريض عن صحته العامة وعاداته الغذائية وأسلوب حياته، لكنهم أجروا أيضًا اختبار كثافة العظام الذي أدى إلى نتائج مثيرة للقلق، إذ كانت كثافة عظام الرجل الثلاثيني مماثلة لكثافة عظام رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وهو أمر غير معتاد، حتى بالنسبة للرجال المعاصرين قليلي الحركة.

مخاطر شرب الكولا

وبعد أن أكدت الاختبارات أن «يي» لا يعاني من أي أمراض في العظام، خلص الأطباء إلى أن عظامه كانت هشة بشكل لا يُصدق نتيجة لعاداته في شرب الكوكاكولا، وسوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، وقال الرجل البالغ من العمر 35 عاما للأطباء إنّه استبدل الماء بالمشروبات الغازية الحلوة، ما منع جسده على ما يبدو من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، الأمر الذي أثّر على كثافة عظامه.

وأوضح الدكتور دونغ تشونغ أنّ المشروبات التي تحتوي على الكولا تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي يتحد مع الكالسيوم الموجود في الطعام العادي لتكوين فوسفات الكالسيوم بعد دخوله الجسم، إذ يصعب استيعاب هذا الأخير من قبل جسم الإنسان، لذا فإن شرب مثل هذه المشروبات بشكل متكرر لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على كثافة العظام.