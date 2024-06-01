«تنفيذية الشباب»: الانتهاء من إجراءات التأمين على حياة بعثة أولمبياد باريس

عقدت اللجنة التنفيذية المكونة من قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختصة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، اليوم، اجتماعا مهما، لمتابعة كل التفاصيل والتجهيزات للاجتماع الرسمي للبعثة المصرية المشاركة بأولمبياد باريس.

ويعقد الاجتماع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وأعضاء الجهاز التنفيذي.

الانتهاء من إجراءات التأمين على حياة أفراد البعثة

ناقشت اللجنة التنفيذية، الانتهاء من عمل التأمين على حياة جميع أفراد البعثة المصرية الرسمية، لأولمبياد باريس2024، كما جرى التطرق إلى تحديد موعد تسلم الملابس الرسمية للبعثة، التي جرى توفيرها بالمجان كاملة، ومن المنتظر أن يجري استلامها الأسبوع المقبل.

معسكرات مغلقة لجميع المنتخبات استعدادا لباريس2024

من الجدير بالذكر، أن اللاعبين المصريين يواصلون خوض المنافسات الودية والرسمية، مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية، برعاية وزير الشباب والرياضة، بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.