خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طريقتين للحصول على نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024، أولهما الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية أو الدخول على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، حيث سيتم نشر النتيجة عليها.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024 من بوابة الوظائف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024، بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية: من هنا.

- الضغط على خانة استعلام

- إدخال الرقم القومي

- كتابة رقم التقديم

- الضغط على زر بحث

- تظهر النتيجة مباشرة في الخطوة الأخيرة.

توفير النتيجة على فيسبوك

الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024 من فيسبوك

ووفقاً للجهاز، فسيتم نشر نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2024، على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيسبوك»، مشدداً على أن الاختبارات تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتاً إلى ضرورة عدم الالتفات لأي منشورات غير التي يتم إعلانها في بيانات رسمية، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك».