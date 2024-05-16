تحالف الأحزاب: الرئيس السيسي تحدث بلسان الشعوب العربية لوقف معاناة الفلسطينيين

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا بالكلمة القوية والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام القمه العربية في البحرين.

الرئيس وجّه رسائل قوية ومهمة إلى العالم

قال النائب تيسير مطر إن الرئيس السيسي وجّه رسائل قوية ومهمة للعالم أجمع بضرورة التحرك لإنقاذ المنطقة من الدمار وإنقاذ الشعب الفلسطيني من القتل ووقف نزيف الشعب الفلسطيني من آلة الدمار الإسرائيلية.

وأشاد النائب تيسير مطر بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بأن المنطقة كلها تحتاج إلى استقرار وأن الأجيال الحالية والمقبلة سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية تحتاج إلى الأمن والأمان بعيدا عن الحرب والنزاع.

وعقب النائب تيسير مطر في تعليقه على كلمة الرئيس السيسي وما وجهه من نداء إلى ضمير الإنسانية أن تتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الدمار والانتقام والتجويع، موضحا «الرئيس تحدث بلسان جميع الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني لوقف المعاناة الإنسانية التي يواجهها».