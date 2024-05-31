الحكومة تنفي تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، مؤكدا أنه عار تماما من الصحة.

انتظام صرف حصة المواطن من الخبز المدعم

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا، بإجمالي 150 رغيف شهريا، بسعر 20 قرشا للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن

صرف فارق نقاط الخبز

وأشارت إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.

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