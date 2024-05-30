نائب رئيس «السلع التموينية»: 72 مليون مواطن يستفيدون من «دعم الخبز»

قال حسام الجراحى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ فاتورة إنتاج الخبز البلدى المدعم شملت صرف 88 ملياراً و717 مليون رغيف لحاملى البطاقات التموينية فى الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 28 مايو 2024، متوقعاً أن يصل إجمالى ما سيتم صرفه من الخبز المدعم إلى 100 مليار رغيف بنهاية يونيو المقبل.

وأكد أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم رغيف الخبز، موضحاً أن تنفيذ قرار رفع السعر بدءًا من غدٍ، السبت، رشّد فاتورة الدعم إلى 5 جنيهات وربع الجنيه لكل 5 أرغفة وهى حصة الفرد يومياً، وبالتالى تتحمل الدولة 120 قرشاً فى تكلفة إنتاج كل رغيف.. وإلى نص الحوار:

ما رؤيتك حول تأثير تحريك سعر رغيف الخبز المدعم على منظومة الدعم؟

- قرار تحريك سعر رغيف الخبز وتطبيقه بدءًا من أول يونيو، كان حتمياً وضرورياً، وقرار بيع الرغيف بسعر 20 قرشاً للمواطن على بطاقة التموين، يؤكد استمرار دعم الدولة للرغيف لأن التكلفة الحقيقية للرغيف تبلغ جنيهاً وربع الجنيه فى حين أن المواطن سيحصل عليه بـ20 قرشاً فقط، وبالتالى القرار كان ضرورياً لترشيد الدعم.

هل يؤثر القرار على تقليل فاتورة استيراد القمح؟

- فاتورة استيراد القمح بالفعل ستقل ولكن نتيجة لقرار رفع سعر أردب القمح المورد من المزارعين إلى 2000 جنيه، مما أدى إلى زيادة حجم التوريد، حتى وصلنا إلى 3 ملايين و100 ألف طن بعد مرور نصف الموسم فقط.

هل سيحدث أى تغيير آخر فى منظومة الخبز أو وزنه؟

- لا يوجد أى تغيير فى منظومة الخبز المدعم، وزن الرغيف ثابت كما هو 90 جراماً، وحصة الفرد كما هى 5 أرغفة يومياً بالبطاقة بواقع 150 رغيفاً طوال الشهر، وما تم إقراره بشأن تحريك سعر الرغيف هو فقط ترشيد للدعم لإعادة توجيه الدعم لسلع وخدمات أخرى يستفيد منها المواطن، ومن هنا أشدد على أنه لا تغيير فى وزن الخبز أو حصة الأفراد من عدد الأرغفة والبالغ عددهم 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، وأؤكد أن التوجه العام للدولة هو أن أى إجراء يخفف العبء عن المواطن ستتحمله الموازنة طالما استطاعت أن تتحمله.

ماذا عن منظومة فارق نقاط الخبز ومستحقات أصحاب المخابز من تكلفة إنتاج رغيف العيش؟

- لا يوجد أى تغيير فى حصة الفرد من عدد أرغفة العيش البلدى المدعم، أو سعر رغيف العيش بمنظومة فارق نقاط الخبز، والمنظومة مستمرة فى منح الأسرة صاحبة بطاقة التموين 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره وترشيد استهلاكه، من إجمالى حصة الخبز المخصصة للبطاقة، بناءً على عدد أفرادها، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز التى تطبقها الوزارة، تشجيعاً على ترشيد استهلاك الخبز البلدى المدعم، ليتم استبدال قيمة هذه النقاط بسلع تموينية من منفذ البقال، أما عن صرف مستحقات المخابز من تكلفة إنتاج الخبز فهى كما هى بنفس المنظومة.

حصة الفرد فى التموين من الخبز

بدءًا من غد السبت ستكون كالتالى: بطاقة التموين المدرج عليها فرد واحد تحصل على 5 أرغفة يومياً بقيمة جنيه واحد، وبطاقة التموين المدرج عليها فردان تحصل على 10 أرغفة يومياً بقيمة 2 جنيه، أما بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد فتحصل على 15 رغيفاً يومياً بقيمة 3 جنيهات، فى حين أن بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفاً يومياً بقيمة 4 جنيهات، أما بطاقة التموين المدرج عليها 5 أفراد فتحصل على 25 رغيفاً يومياً بقيمة 5 جنيهات، فى حين أن بطاقة التموين المدرج عليها 6 أفراد تحصل على 30 رغيفاً يومياً بقيمة 6 جنيهات.