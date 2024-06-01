طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة في خطوات بسيطة.. «هتطلع زي المحلات»
كتب:
شروق مراد
07:38 م | السبت 01 يونيو 2024
طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة
الذرة الحلوة من الأصناف المشهورة في غالبية المطاعم، ولها محبيها من الصغار والكبار، لذا يسعى البعض لمعرفة طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة بنفس المذاق، وذلك بجودة مضمونة وسعر أوفر.
وأوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة بخطوات بسيطة.
مقادير الذرة الحلوة بالزبدة
- 3 كوز من الذرة ويمكن استخدام كمية أكبر على حسب الرغبة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر، ويمكن استخدام كمية أكبر أو أقل على حسب الذوق الشخصي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون حسب الرغبة أيضًا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا أو خلطة بهارات مفضلة أو الاكتفاء بالملح والفلفل الأسود.
التقديم:
- 6 ملاعق صغيرة زبدة أو أكثر.
طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة:
- يمكن عمل الذرة الحلوة بالزبدة في خطوات بسيطة، بإحضار وعاء ووضع المياه ثم رفعه على النار، حتى تصل إلى مرحلة الغليان، وخلال هذا الوقت ينظف الذرة جيدًا من أي قشر، ويتم غسله جيدًا، ثم وضعه في المياه، ويترك حتى ينضج بنسبة 80%، ثم يضاف 2 ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ويغطى ويترك حتى ينضج تمامًا، مجمل الوقت الذي تحتاجه أكواز الذرة على النار من 10 إلى 12 دقيقة.
- تصفى أكواز الذرة من المياه جيدًا، ثم يقسم كل كوز إلى نصفين، ويوضع في كل نصف عود خشبي، حتى يسهل التحكم فيه بعد وضع الزبدة، ثم دهن الذرة جيدًا بالزبدة، ورش القليل من الملح والفلفل الأسود، والبهارات في حالة الرغبة بإضافتها، وتقدم كطبق جانبي مع الوجبات الرئيسية.