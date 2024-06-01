طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة في خطوات بسيطة.. «هتطلع زي المحلات»

الذرة الحلوة من الأصناف المشهورة في غالبية المطاعم، ولها محبيها من الصغار والكبار، لذا يسعى البعض لمعرفة طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة بنفس المذاق، وذلك بجودة مضمونة وسعر أوفر.

وأوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة بخطوات بسيطة.

مقادير الذرة الحلوة بالزبدة

3 كوز من الذرة ويمكن استخدام كمية أكبر على حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من السكر، ويمكن استخدام كمية أكبر أو أقل على حسب الذوق الشخصي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون حسب الرغبة أيضًا.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا أو خلطة بهارات مفضلة أو الاكتفاء بالملح والفلفل الأسود.

التقديم:

6 ملاعق صغيرة زبدة أو أكثر.

طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة: