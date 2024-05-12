طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة بربع كوب زبدة.. «طعمه أحلى من المحلات»

الكرواسون بالشيكولاتة، المعروف أيضًا باسم «pain au chocolat» أو«chocolatine» في بعض المناطق، هو نوع من المعجنات الفرنسية المصنوعة من عجين لف رقاقي محشو بالشوكولاتة، ويتميز بشكله الهلالي وقشرته الذهبية المقرمشة وطبقات العجين الرقيقة داخله، ويعتبر من الأكلات المفضلة للكبار والصغار، لذا يبحث البعض عن طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة بأبسط الإمكانيات.

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي عبر فضائية «CBC سفرة» طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة من خلال تحضير المكونات الآتية:

للعجينة:

- 3 كوب دقيق.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة سكر.

- ¼ كوب زبدة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ½ كوب زبدة للفرد.

- لبن للعجن.

- للحشو: شوكولاتة كريمي.

- للوجه: بيضة، ولبن، وفانيليا.

طريقة تحضير الكرواسون بالشيكولاتة

- تخلط المكونات الجافة معًا.

- يضاف البيض ويقلب حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين.

- يترك العجين ليختمر حوالي ساعة.

- تقسم العجينة على شكل كرات وتفرد إلى دوائر.

- توضع دوائر العجين فوق بعضها البعض ومن بينها طبقات الزبدة.

- يفرد العجين ويطوى على أربع ويترك في الثلاجة.

- يفرد مرة أخرى ويقسم إلى شرائح.

- تقطع شرائح العجين إلى مثلثات.

- تلف المثلثات على شكل كرواسون.

- توضع في الصينية ويترك المزيج ليختمر حوالي ½ ساعة.

- يرش السمسم على الوجه حسب الرغبة ويدخل الفرن.

وتنصح الشيف نجلاء الشرشابي بالتأكد من استخدام مكونات عالية الجودة للحصول على أفضل طعم، كما يفضل ترك العجينة ترتاح لفترة كافية حتى تتضاعف حجمها، وعدم الإفراط في لفّ الكرواسون حتى لا تصبح قاسية، كما يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى الحشوة مثل القرفة أو جوز الهند المبشور، ويمكنك أيضًا تزيين الكرواسون بالسكر البودرة أو الشوكولاتة المذابة.