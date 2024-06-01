«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في قرية الحمورين بالبحر الأحمر

أطلقت مبادرة «حياة كريمة»، اليوم، قافلة طبية في قرية الحمورين بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تخصصات القافلة الطبية

وضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة، منها «الرمد - العظام - الأسنان - الباطنة - الأطفال - التحاليل الطبية - الأشعة - النساء والولادة - الأنف والأذن»، كما تضم صيدلية تحتوي على جميع أنواع الأدوية التي يتم صرفها مجانا للأهالي، مع نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتلقي الخدمة الصحية التي يحتاج إليها المواطن بالمجان.

دعم وتطوير الريف المصري

وتعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، فمنذ تدشين المؤسسة في 2019 وهي تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق طفرة حضارية في القرى الريفية الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات المختلفة والأساسية للأهالي الأكثر احتياجا.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتهتم مؤسسة حياة كريمة بالقطاع الصحي على وجه خاص، وتعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في القرى والمحافظات أو بناء مستشفيات جديدة ما يساهم في حصول الأهالي على الخدمات المناسبة.