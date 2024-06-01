خريطة ضعف المياه عن عدة مناطق في أسيوط لمدة 5 أيام.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، ضعف المياه بمركز ومدينة أبو تيج لمدة 5 أيام لأعمال غسيل مروق وتشغيل البدائل، يأتي ذلك في إطار التنويهات التي تصدرها المحافظة من حين إلى آخر حتى يتوخى المواطنون الحذر.

ضعف المياه في بعض المناطق بأسيوط

وأشارت مياه أسيوط أنه يجري تعقيم وتطهير مروق رقم 1 لمدة 5 أيام متتالية من الأحد 2 يونيو إلى الخميس 6 يونيو 2024 م التي من المتوقع أن تتأثر بها الأدوار العليا بمركز ومدينة أبو تيج بضعف في المياه وقت الذروة.

وأكدت الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز أبو تيج سيكون ضعيفا إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا وقت الذروة علما بانه سوف بتم تشغيل جميع البدائل.

الخط الساخن لمياه أسيوط

وأضافت الشركة أنه يجب على العملاء بمركز أبو تيج أن تتواصل مع قنوات التواصل خط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتساب01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على من هنا والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.