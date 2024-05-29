قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية والقليوبية لمدة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة لمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وعودة ضخ المياه إلى مناطق أسيوط.

مدة انقطاع المياه عن مناطق الدقهلية

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، ولمدة 12 ساعة، طبقا للآتي:

- قرية جوجر وقرية ميت الكرماء من 9 صباحا حتى 1 ظهرا.

- قرية كفر الخوازم من 9 صباحا حتى 9 مساء.

- قرية كفر العرب من 9 صباحا حتى 9 مساء.

- قرية منشأة البدوي من 9 صباحا حتى 9 مساء.

القيام بأعمال صيانة

واشارت الشركة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة على خط 400 ملليمتر صلب مدخل قرية منشأة البدوي (أعمال مقاول)، مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب في القليوبية انقطاع المياه اليوم عن مناطق طحلة، وكفر طحلة دجوى، بدءا من الساعة 9 مساء حتى 5 صباحا بفرع مركز بنها، مشيرا إلى أن سبب الانقطاع هو تركيب محبس على خط طرد 500 ملليتمر بولي إيثيلين طريق الرشاح بعزبة أبو جرف.

عودة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن الانتهاء من إجراء أعمال تطهير البئر الرطب بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، وعودة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تدريجيا، منوها بأن الانقطاع بسبب أعمال التطهير بشكل دوري، للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات والصيانة الدورية للمحطات، لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب.