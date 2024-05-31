قطع المياه في عدة مناطق بمحافظتي دمياط وقنا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، انقطاع المياه اليوم الجمعة، عن مدينة فرشوط وبعض القرى التابعة لها منها «قرية الكوم الأحمر، رفاعة، الدهسة وتوابعها، نجوع غانم، القبيبة»، بدءا من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباح غدا السبت.

قطع المياه في قنا

وأشارت «مياه قنا»، إلى أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال تطهير وغسيل بيارة مأخذ محطة بخانس والتي تغذي مدينة فرشوط بالمياه، لافتا إلى أنه سيجري إعادة ضخ المياه بكامل طاقتها فور الانتهاء من أعمال غسيل المأخذ.

قطع المياه في دمياط

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه غدا السبت، عن مناطق «الشيخ سديد - المثلث - أرض العتر - عزبة الجبانة»، اعتبارا من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 4 صباحا، لمدة 6 ساعات، وذلك بسبب القيام بأعمال ربط خط 560 مم الجديد من خط مياه السنانية حتى بنك مصر.

تدبير الاحتياجات من المياه

وطالبت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.