قطع المياه في عدة مناطق بقنا ودمياط.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصحي بقنا، إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى مدينة فرشوط وقرى الكوم الأحمر ورفاعة والدهسة وتوابعها ونجوع غانم والقبيبة، إضافة إلى قرية حجازة بحري بمركز قوص، بعد انتهاء أعمال تطهير وتعقيم خزان محطة مياه بخانس فائقة الترشيح، وترحيل خط المياه الرئيسي قطر 355 مم المتعارض مع مسار خط شبكات الانحدار.

قطع المياه بنجع حمادي

وكشفت الشركة، قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الخامسة صباح غدًا الأحد، نظرًا لاستكمال أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية للمدينة.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بتوفير احتياجاتهم الاساسية من المياه خلال فترة العمل المذكورة، وللاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن 125 أو الرقم 01275118225 أو الرقم 01012646976.

الأماكن المتاثرة بقطع المياه في دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه اليوم، عن مناطق «الشيخ سديد - المثلث - أرض العتر - عزبة الجبانة»، اعتبارًا من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا لمدة 6 ساعات، وذلك بسبب أعمال ربط خط 560 مم الجديد.