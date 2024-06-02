وزير التموين: موازنة الدعم خاصة بالمواطن وهدفنا إدارتها بفعالية أكبر

علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، على تراجع وزن رغيف الخبز على مدار 36 عاما من 150 جراما إلى 90 جراما حاليا، مع تحريك سعره من خمسة إلى عشرين قرشا، قائلا: «ما أوعاش على 150 جراما لكن قبل 2011 كان 110 جرامات، فضلنا كدة لحد الأزمة الروسية الأوكرانية كنا بنشتغل بإجمالي 9.5 مليون طن والآن 8.5 مليون طن، فالنزلة دي نزلت الاستهلاك فخفضنا الوزن والحقيقة كان فيه تسيب في المخابز في قصة الأوزان».

سعر طن القمح ارتفع من 220 إلى 500 دولار

وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي خلال استضافتها الوزير ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، قائلة: «نزول الوزن في حد ذاته هو تخفيض للدعم؟ يعتبر خفض غير مباشر للدعم»، ليرد الوزير قائلا: «ليس لتقليل الدعم لكن لاستيعاب الزيادات، كنا بنشتري وقتها القمح بـ220 دولارا للطن ومع الحرب الروسية الأوكرانية اشترينا الطن بأسعار مضاعفة ما بين 470-500 دولار للطن».

وأكمل: «موازنة الدعم هي موازنة المواطن وفلوسه وحقه ولازم نديرها معه بشكل أفضل وفعالية أكبر، في ضوء التطورات بما يحقق الاستقرار والاستدامة والمشاركة من المواطن أيضا».

المصيلحي: هدفنا ضبط المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي

وردت لميس الحديدي: «أنا بتكلم بلسان الناس، ممكن مواطن يقولك أنا مالي بالأسعار، تيجي ناحية الحاجات البسيطة زي العيش والتموين والدعم وتقولي هاخد منك علشان القمح غلي»، ليرد قائلا: «إحنا الهدف كله الحفاظ على الدعم وضبط المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي مثل التضخم والدين وغيره لو قللنا بس التضخم بنسبة 3-4 % ممكن البنك المركزي يقلل سعر الفائدة 1 % وهذا سيوفر في الموازنة أرقاما مهولة».