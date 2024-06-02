قصواء الخلالي توجه تساؤلات لوزارة الإسكان بشأن وقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج وتطلب الرد

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي وقف وزارة الإسكان نظام التخصيص بالدولار من الخارج، بداية من هذا الشهر يونيو 2024، وحتى تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»: «لم نجد أي أحد من وزارة الإسكان يعلق على الأمر رغم كثرة التعليقات والشكاوى بشأنه»، معقبة أن تساؤلات المصريين لا تتوقف عن تفاصيل قرار وزير الإسكان بوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج.

وتعجبت الإعلامية من تصريحات وزارة الإسكان بشأن نجاح قرار تخصيص الأراضي بالدولار في إدخال نحو 10 مليارات دولار لخزينة الدولة المصرية خلال أقل من عام ونصف، مضيفة: «هذا القرار أعاد علينا كل هذه المليارات فلماذا توقف؟».

وتابعت: «لماذا سيتوقف العمل مؤقتا لحين مراجعة المواقف؟، ماذا حدث في هذا الأمر رغم أنه أدر مليارات كثيرة».

وواصلت: «نريد تفسير لماذا توقف هذا الأمر في ظل احتياجنا للدولار ومحدش على راسه بطحة».