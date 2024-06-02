خطوات التقديم في رياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، أمس السبت، تفعيل التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات 2024.

خطوات التقديم بالمدارس الرسمية واللغات 2024

ووفقا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، يمكن لراغبي التقديم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

- الدخول علي ايقونة رياض الأطفال .

- يفتح الموقع نافذة اختيار بين المدارس التجريبية واللغات.

- بعد تحديد مدرسة تجريبية أو لغات يقوم الموقع بفتح أيقونات التقديم وتتضمن بعض البيانات وهي:

- اسم الطغل .

-الرقم القومي .

-تاريخ الميلاد.

- العنوان .

- نوع الطفل.

- السن أول أكتوبر.

- القطاع.

- الإدارة التعليمية.

شروط التقديم لرياض الأطفال الرسمية واللغات 2024

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، توجد شروط عامة للتقديم لرياض الأطفال الرسمية واللغات 2024 وجاءت كالتالي:

- أن يكون الطفل مصري الجنسية (كل طفل يحمل شهادة ميلاد مصرية له الحق في التقديم).

- يكون قبول التقدم للمدارس من الأكبر سنا فالأقل.

- الالتزام بالمربع السكني في المدارس الرسمية وعلى نطاق المحافظة للمدارس الرسمية المتميزة.

- لا يقل سن الطفل عن أربعة سنوات ولا يزيد عن ست سنوات.

- دفع المصروفات وعقد المقابلة الشخصية في المدة المحددة بعد إعلان النتيجة على الصفحة الإلكترونية التي تم التقديم من خلالها في كل مدرسة خلال 15 يوما، وإلا يعد قبول الطفل لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.