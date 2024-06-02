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«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لمدة أسبوع: العظمى بالقاهرة 37

كتب:

منار مجدي
09:12 ص | الأحد 02 يونيو 2024
برنامج صباح الخير يا مصر

برنامج صباح الخير يا مصر

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من موجة أخرى لارتفاع قيم درجات الحرارة وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أنَّ هذه موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنّ العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

موجة شديدة الحرارة

وقالت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» إنَّ هذه الموجة تستمر لمدة أسبوع في القاهرة الكبرى، وتتجاوز الأسبوع في محافظات الصعيد، موضحة أن درجة الحرارة في محافظات الصعيد خلال فترة النهار 45 درجة مئوية.

كتل هوائية صحراوية

وأضافت أنَّه خلال هذه الأيام نتأثر بكتل هوائية صحراوية مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وقيم درجات الحرارة.

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بقلم منار مجدي