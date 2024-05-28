اليوم ذروة موجة الحرارة الشديدة على محافظات الصعيد.. والعظمى تصل إلى 43 درجة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه بسبب كتل هوائية صحراوية عالية في قيم حرارتها، مازالت محافظات وسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، تحت تأثير موجة طقس شديد الحرارة ذروتها اليوم الثلاثاء، وفقًا لما كشف عنه تقرير تفصيلي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

اليوم ذروة الموجة الحارة على الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّ محافظات جنوب ووسط الصعيد تشهد اليوم ذروة الموجة الشديدة الحرارة، إذ تتراوح الحرارة العظمي بين 39 إلى 42 درجة خلال ساعات النهار، كما يسود طقس مشمس على مدار اليوم، مما يزيد الإحساس بارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 33 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 34 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 34 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 36 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 38 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 41 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 43 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 39 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 43 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 38 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم : العظمى 40 الصغرى 28.