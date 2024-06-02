10 نصائح للحفاظ على بيئة منزلية مستدامة.. أبرزها التقليل من استخدام الكلور

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أهمية اتباع ممارسات الاستدامة في المنازل، وذلك للتأثير بشكل إيجابي على البيئة، مشيرا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» إلى أن ثلث الإنتاج الغذائي العالمي يهدر سنويا، ما يتسبب في انبعاث الغازات الدفيئة عالميا بنسبة 7%، كما أن المصابيح الموفرة للطاقة (led) تستهلك طاقة أقل بنسبة 75% مقارنة بالمصابيح التقليدية، والتي تدوم نحو 25 مرة أطول.

نصائح للحفاظ على الاستدامة

ووجه المركز عدة نصائح للحفاظ على الاستدامة، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهي:

1- تحضير وجبة محددة الكمية بحيث تكون كافية، ولا تزيد عن الحاجة، للحد من الهدر الغذائي.

2- تشغيل الغسالة عندما تمتلئ بالملابس وتصبح دورة كاملة؛ وذلك لتوفير المياه.

3- افرز النفايات وأعد تدوير ما يمكن منها.

4- افصل الأجهزة غيرالمستخدمة من القابس الكهربائي، مثل أجهزة التدفئة، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، وغيرها؛ لترشيد استهلاك الطاقة.

5- استبدل المصابيح التقليدية بمصابيح LED الموفرة.

6- استخدم الأكواب المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وقلل من استخدام الأكياس البلاستيكية أو الورقية، واستخدم الأكياس القماشية القابلة لإعادة التدوير.

7- قلل استعمال الكلور والمواد التي تماثله؛ لأنها تتسبب في العديد من المخاطر البيئية، واستعمل مواد تنظيف أقل ضررا بالبيئة.

8- يمكن الاستفادة من زراعة الأسطح المنزلية، والتي تساعد في الحد من التلوث وتنقية الهواء، وزراعة بعض المحاصيل كالخضر والفاكهة.

9- يمكن الاستفادة من تجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في بعض الأنشطة المنزلية مثل ري الحدائق والمزروعات.

10- شارك المعلومات مع من حولك من أجل مزيد من التوعية البيئية.