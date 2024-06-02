كاتب صحفي: الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة لوقف القتال في غزة

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأهرام، موقف الدولة المصرية الثابت منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وهذا ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال استقباله أمس زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعكس مدى الرؤية المصرية للحلول المطروحة.

موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ انخراط مصر على مدى الشهور الماضية للتهدئة واستضافتها لجهود الهدنة التي تدعوا إلى وقف القتال وإطلاق حلول سياسية، يشير إلى أن هناك بعض هذه الأطراف ليست بالمسؤولية الكافية من أجل إنهاء هذا الصراع.

الصراع في قطاع غزة

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة انخراط جميع الأطراف في تفاوض جاد، هي مسألة ضرورية، باعتبار أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف في التوصل إلى وقف القتال، هو ما أفضى إلى استمرار الصراع في قطاع غزة إلى هذه اللحظة، لافتا إلى أن الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة سابقا من ورقة للحل.