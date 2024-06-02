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شعبة المخابز تنفي تغيير سعر رغيف العيش السياحي (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:10 ص | الأحد 02 يونيو 2024
رغيف العيش

رغيف العيش

صرح خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بأن وزن رغيف الخبز ثابت كما هو لكن التغيير في السعر فقط بواقع 3 أضعاف قيمته المالية، مؤكّدًا أنَّ «سعر رغيف العيش السياحي كما هو دون تغيير بجنيه ونصف وجنيهين دون تغيير، والقرار يشمل الخبز المدعم فقط».

كيلو العيش كان يباع قديما كعلف للحيوانات بنصف جنيه 

أكَّد المتحدث خلال  لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة «صدى البلد» باسم شعبة المخابز أنَّ ارتفاع سعر الخبز المدعم جاء وفق قرار وزاري، مشددًا على أنَّ سعر الرغيف كان يجب تغييره وزيادته، خاصة أنَّه منذ عام 1988 حتى 2024 لم يزد قرشًا واحدًا عن الـ5 قروش.

وقال المتحدث باسم شعبة المخابز إنَّ كيلو العيش كان يباع قديمًا كعلف للحيوانات بنصف جنيه بواقع 10 أرغفة.

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بقلم نرمين عفيفي