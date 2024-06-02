«الصحفيين» تنظم ندوة لمناقشة رواية «صيد الذئاب» الأربعاء المقبل

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة رواية صيد الذئاب تأليف الكاتبين الصحفيين، حسام أبو العلا - أحمد شنب، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

ندوة نقابة الصحفيين

وذكرت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الندوة يشارك فيها الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والدكتورة راندة رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عوض الغباري أستاذ الأدب العربي والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد الأدبي صالح شرف الدين، وتدير الندوة الإعلامية دينا حسين.

وفي سياق منفصل، تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، غدا الاثنين، الساعة السادسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.