ميمي جمال تهنئ أبطال مسلسل كامل العدد +1 بفوزهم بجائزة إنرجي

هنأت الفنانة ميمي جمال أبطال مسلسل كامل العدد+1 الذين تم تكريمهم في حفل توزيع جوائز راديو إنرجي الذي أقيم أول أمس في أحد فنادق الجيزة.

وشاركت ميمي جمال جمهورها فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة «ألف ألف مبروك يا حبايبي دائمًا في نجاح».

مسلسل كامل العدد+1 يحصل على 5 جوائز لإنرجي

يذكر أن مسلسل كامل العدد+1 حصل على 5 جوائز ضمن حفل توزيع جوائز كأس إنرجي من بينها جائزة أفضل ممثل كوميدي لشريف سلامة، أفضل ممثل صاعد كوميدي لحمزة دياب، أفضل ممثلة صاعدة كوميدية لـ جيسيكا حسام، أفضل تتر لـمصطفى حجاج، كما فاز العمل بجائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير.

وشهد مسلسل كامل العدد مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وشريف سلامة واسعاد يونس وميمي جمال وصدقي صخر وعدد أخر من الفنانين .