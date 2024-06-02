بدء تسليم وحدات «بيت الوطن» و«جنة» في دمياط الجديدة الأحد المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تسليم 159 وحدة ضمن مشروع بيت الوطن، و513 وحدة في المرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، الأحد المقبل.

تسليم وحدات بيت الوطن جنة بدمياط الجديدة

وقال الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 و2 الأحد 9 يونيو الجاري، والعمارتين 3 و4 الاثنين 10 يونيو، والعمارتين 5 و6 الثلاثاء 11 يونيو، والعمارتين 7 و8 الأربعاء 12 يونيو، كما تم تخصيص الخميس 13 يونيو لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9 و10 الأحد 23 يونيو، والعمارتين 11 و12 الاثنين 24 يونيو، ووحدات العمارتين 13 و14 الثلاثاء 25 يونيو، ووحدات العمارتين 15 و16 الأربعاء 26 يونيو، والخميس 27 يونيو لمن تخلف عن المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 17 و18 الاثنين 1 يوليو المقبل.

تخصيص الخميس 11 يوليو للمتخلفين عن الاستلام

كما تم تخصيص الثلاثاء 2 يوليو المقبل لتسليم وحدات العمارتين 19 و20، ووحدات العمارتين 21 و22 يوم الأربعاء 3 يوليو، والعمارتين 23 و24 الأحد 7 يوليو، والعمارتين 25 و26 يوم الثلاثاء 9 يوليو، ووحدات العمارتين 27 و28 الأربعاء 10 يوليو، وتخصيص الخميس 11 يوليو للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.