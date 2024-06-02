لقطات تعرض لأول مرة من الجانب المظلم للقمر.. «التربة تكشف أسرارا جديدة»

على الجانب المظلم من القمر، وتحديدًا في المنطقة التي لم يحصل الإنسان على فرصة واحدة لإلقاء نظرة عليها، هبط المسبار الفضائي الصيني «تشانغي-6» أخيرًا على الجانب البعيد من القمر بعد قرابة شهر على إطلاقه في مهمة لجمع عيّنات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين، والتقط صورًا نادرة وفريدة لما نشاهدها من قبل.

أول فيديو يظهر الجانب المظلم من القمر

وبحسب التليفزيون الصيني الرسمي، استخدم المسبار الصيني تقنية الليزر ثلاثي الأبعاد لمسح سطح القمر بدقة ملليمترية، مما سمح له بتحديد التضاريس المعقدة وتجنب العقبات مثل الحفر والصخور.

وانطلق مسبار «تشانغي-6» الصيني في رحلة تاريخية في 3 مايو من قاعدة ونتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان، وَيهدف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بجلب عينة من تربة القمر من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض للمرة الأولى في تاريخ البشرية.

وتستعد الصين لجلب كمية هائلة من تربة القمر إلى الأرض، ووفقًا للخطة التي أعلنتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، يهدف المسبار إلى جمع حوالي 2 كيلوجرام من عينات التربة مما يمنح الباحثين أول نظرة قريبة على الإطلاق للمواد من هذا الجزء من القمر.

وكانت المهمة الروبوتية هبطت داخل أبولو كريتر، داخل حوض القطب الجنوبي العملاق-آيتكين، في الساعة 6:23 صباحًا بتوقيت بكين يوم الأحد (2 يونيو)، وفقًا لمسؤولي الفضاء الصينيين، كانت الساعة 6:23 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2223 بتوقيت جرينتش) في الأول من يونيو وقت الهبوط، وقالت وكالة الفضاء الصينية إنّ المسبار هبط بنجاح في المنطقة المحددة مسبقًا.

تحليل عينات من تربة القمر على الأرض

وقال مسؤولو إدارة الفضاء الوطنية الصينية في بيان منشور على موقع space: «إن مهمة Chang’e-6 هي أول مهمة لأخذ عينات بشرية وعودة من الجانب البعيد للقمر، ولكي نكون واضحين إن Chang'e 6 هي مهمة آلية وليست مأهولة، لذا فإنها تنطوي على العديد من الابتكارات الهندسية، ومخاطر عالية وصعوبة كبيرة».

ومن المقرر أن تقضي مركبة الهبوط الأيام القليلة المقبلة في دراسة المناطق المحيطة بها وجمع حوالي 4.4 رطل (2 كجم) من الأتربة والصخور القمرية، وسيتم جمع بعض هذه العينات من السطح، وسيتم حفر بعضها الآخر على عمق يصل إلى 6.5 قدم (2 متر) تحت الأرض، باستخدام أداة الحفر الموجودة على متن المركبة Chang'e 6، وبعد ذلك سيتم إطلاق هذه المادة إلى المدار القمري بواسطة صاروخ هبط مع مركبة الهبوط، إذ ستلتقي حاوية العينات بالمركبة المدارية، ثم تقوم برحلة طويلة للعودة إلى الأرض، وتهبط هنا في النهاية تحت المظلات في 25 يونيو.

ويحمل المسبار الصيني أيضًا مركبة قمرية صغيرة تجري مجموعة متنوعة من التجارب العلمية على متن مركبة الهبوط، وسيقوم العلماء بدراسة المواد المعادة بالتفصيل، بحثًا عن رؤى حول تاريخ القمر وتطوره وأدلة حول سبب اختلاف الجانب البعيد من القمر عن القريب، فالبحار البركانية المظلمة المعروفة باسم ماريا شائعة على الجانب القريب، على سبيل المثال، ولكنها نادرة على الجانب البعيد، لأسباب لا تزال غامضة.