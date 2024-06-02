الاتحاد الأوروبي يشكر الرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أذاع التليفزيون الإيطالي على الهواء، جلسة الاستماع الخاصة التي دعا إليها البرلمان الإيطالي، بسام راضي، سفير مصر في روما، لتقديم شرح متكامل للأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط في ظل حرب غزة، وللتعرف على التقدير المصري، خاصة ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية لتلك الحرب على مصر والأمن الإقليمي والدولي، وذلك في أعقاب اتفاقية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وقعت بالقاهرة مؤخرا.

وقدم رئيس لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تقوم به من جهود خارقة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إدراكهم لحجم التحديات التي تواجهها مصر، إلا أنهم تعرفوا خلال تلك الجلسة على مزيد من تلك التحديات التى تواجها مصر منفردة والتي لم يكونوا مدركين لها.

جاء ذلك بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إذ قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي بسام راضي على أنه أفضل من يشرح تلك الأوضاع وتداعياتها الاقتصادية على مصر.

تحديات جسيمة

وأكد بسام راضي خلال الجلسة أن مصر تواجه واقعًا عامًا مستديمًا وممتدًا لسنوات من التحديات الجسيمة المتنوعة خارجيًا وداخليًا، مستعرضًا الأوضاع التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي في إطار الظروف السياسية والأمنية والصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة على كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية المحيطة بمصر وامتداد عمقها غرباً وشرقاً وجنوباً، وهو وضع بالغ التعقيد فرضته الأحداث على مصر دون عن أي دولة في العالم، فضلاً عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة والأمن الغذائى، ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا التي كبحت جهود التنمية وأبطأتها لمدة عامين، وما فرضه ذلك من ضغوط هائلة على الدولة المصرية، مشددًا أن استقرار مصر في وسط تلك الأزمات مرجعه القيادة القوية والحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

9 ملايين لاجئ ومهاجر

وأوضح راضى أن مصر تستضيف نتيجة لهذه الظروف الإقليمية ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر من مختلف الجنسيات يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، كما نجحت مصر في منع انطلاق الهجرة غير الشرعية من سواحلها الشمالية إلى أوروبا منذ عام 2016، وجهود مصر في دحر الإرهاب بما يصب في مصلحة منطقة المتوسط بأسرها وليس مصر فقط وكذا الجهود التي تقوم بها مصر على مستوى التحديات الداخلية الاقتصادية والتنموية بالتوازي، لتعزيز حقوق المواطنين في الحياة الكريمة من خلال النهوض بالخدمات الأساسية في كل مناحي الحياة وعلى امتداد الجمهورية.

وشرح راضي الجهود المضنية التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بالوساطة ومحاولات احتواء حرب غزة التي أثرت بشكل مباشر على انخفاض أحد الموارد الأساسية للعملة الأجنبية المتمثلة في عائدات قناة السويس بنسبة 50%، بسبب هجمات الحوثى فى البحر الأحمر.

وشدد على أنه من غير المفهوم ماذا ينتظر العالم والمجتمع الدولي للتحرك الحاسم لوقف تلك الحرب والمأساة الإنسانية، وإنقاذ الفلسطنيين من الجحيم المنصب عليهم يوميًا.