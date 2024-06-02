مشهد مؤثر بين مي عز الدين ووالدتها في لوكيشن التصوير.. «بتستناها 18 ساعة»

وعكة صحية تعرضت لها والدة الفنانة مي عز الدين خلال الساعات الماضية، نشرت على إثرها «ستوري» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة تطلب الدعاء من جمهورها ومتابعيها بالشفاء العاجل لوالدتها، قائلة «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

علاقة ترابط قوية

علاقة حب وترابط قوية تجمع بين الفنانة مي عز الدين ووالدتها، أعلنت عنها في أكثر من لقاء تليفزيوني، إذ أكدت خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية أن والدتها هي أكثر شخصية تفهم ما يدور برأسها وتفكر به وكذلك يمكنها التنبؤ بسهولة بما تنوي على فعله، مشيرة كذلك أن والدتها تستطيع احتواء عصبيتها بسهولة: «بتقدر أني بحب أقعد لوحدى كتير.. وبتستحمل عصبيتي بس برجع أصالحها».

انتظارها في لوكيشن التصوير ساعات طويلة

«برتاح نفسيًا وهي قدامي في لوكيشن التصوير.. مبتسبنيش لوحدي أبدًا».. هكذا عبرت مي عز الدين عن شعورها بالأمان خلال تواجد والداتها معها أثناء اتصورت، إذ اعتاد والدتها منذ دخولها عالم الفن الذهاب معها إلى لوكيشن تصوير الأفلام والمسلسلات، والجلوس ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة في انتظار انتهائها للعودة سويًا إلى المنزل.

كانت تحرص والدة مي عز الدين على تعليمها قواعد وأساسيات الدين الإسلامي، رغم ديانتها المسيحية، إذ كان تحاسبها إذ تركت فرض من فروض الصلاة ويصل الأمر لمعاقبتها بالضرب إذا فرطت في صلاتها: «رغم أن أمي مسيحية ساعدتني التزم بأركان الدين وتعبت أوي في تربيتي وبتسعى دايمًا ميكونش في حاجة نقصاني».

يُشار إلى أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها الفنانة مي عز الدين عن مرض والدتها؛ إذ سبق وأعلنت خلال العام الماضي اشتداد المرض على والدتها وبدأها مرحلة غسيل الكلي، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.