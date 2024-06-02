مي عز الدين تعلن تعرض والدتها لوعكه صحية: «ادعوا لها بالشفاء»

أعلنت الفنانة مي عز الدين تعرض والدتها لوعكة صحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

تعرض والدة مي عز الدين لوعكة صحية

ونشرت مي عز الدين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن خلالها مي عز الدين تعرض والدتها لوعكة صحية، حيث سبق وأعلنت العام الماضي، خلال لقاء تلفزيوني تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة نتج عنها دخولها في مرحلة غسيل كلي قائلة: «والدتي المرض اشتد عليها خلال الفترة الماضية، وهي بدأت غسيل كلى مبدئيا».

آخر أعمال مي عز الدين

آخر أعمال مي عز الدين في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، والتي شاركت في بطولته بجانب أمير كرارة، وتدور أحداثه حول سوق الكانتو وحياة أهله، ومنهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين.