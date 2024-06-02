«اصطفاف الكواكب».. حدث فلكي نادر خلال ساعات يؤثر على حياة 5 أبراج

حدث فلكي نادر ينتظره عشاق الفلك حول العالم، وهي فرصة لن تتكرر سوى مرة واحدة في العمر، إذ تشهد السماء عرضًا رائعًا لاصطفاف كواكب عطارد والمريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس، على نفس الجانب من الشمس، ويمكن ملاحظتها من بعد الفجر حتى قبل شروق الشمس، كما يمكن الاستمتاع برؤية بعض منها بالعين المجردة.

تأثير ظاهرة اصطفاف الكواكب على الأبراج

ظاهرة اصطفاف الكواكب التي يشهدها العالم يوم الإثنين الموافق 3 يونيو، يكون له تأثيرًا إيجابيًا على الأبراج، إذ يتسبب هذا التناغم في منح فرصة البصيرة لمواليد جميع الأبراج بالإضافة إلى قوة ذهنية ونفسية هائلة تساعد الشخص على تغيير حياته إلى الأفضل، بحسب الدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج، التي أكدت أنّ بعض مواليد الأبراج بسبب هذا التناغم في السماء يكون لديهم القدرة على إدارة المواقف بشكل أفضل وخاصة مواليد أبراج الجوزاء والميزان والدلو والحمل والأسد.

وأضافت خبيرة الأبراج خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ المكاسب الإيجابية التي يجنيها الأبراج بسبب تناغم الكواكب يوم 3 يونيو تتمثل في ترقيات العمل أو مكاسب مالية أو الوصول إلى سلطة أو مكانة أفضل، كما يكون هذا التوقيت مناسبًا للتخطيط إلى السفر الذي من المتوقع أن يكون تجربة لا تُنسى طوال العمر.

هذا الاصطفاف للكواكب في السماء يكون له تأثيرًا إيجابيًا على كافة الأبراج، ومن غير المتوقع أن يؤثر سلبًا على القشرة الأرضية وحدوث الزلازل والبراكين والظواهر الطبيعية، خاصة وأنّ جاذبية الكواكب ليس لها تأثير كبير بما يكفي على القشرة الأرضية لإحداث الزلازل، مقارنة بالقوى التي تحرك حركة الصفائح التكتونية والتي تعتبر السبب الرئيسي لحدوث الزلازل وحتى في حال اصطفاف الكواكب بشكل استثنائي فإن قوة الجاذبية الناتجة ستكون أصغر من أن يكون لها أي تأثير كبير على قشرة الأرض.

حدثان فلكيان يوم 4 يونيو

أما يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، تشهد السماء حدثين فلكيين، هما اقتران عطارد والمشتري الساعة 2.23 ظهرًا، واقتران الشمس مع فينوس الساعة 7.33 ليلًا، ويمتد تأثير هذين الاقترانين في برج الجوزاء حتى يوم 7 يونيو، ويستفيد من تأثيرهما الإيجابي مواليد أبراج الجوزاء والميزان والدلو والحمل والأسد تتمثل في طاقة تفاؤل، ويكون التوقيت مناسبًا للبيع والشراء وتبادل الصفقات التجارية الناجحة وتعلم مهارات جديدة والتخطيط للسفر والمستقبل وتتضح الرؤية بصورة أفضل.