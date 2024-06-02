السكة الحديد توفر خدمة حمل الحقائب وحفظ الأمانات في المحطات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة لراحة الركاب، تتمثل في حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة، مقابل تحصيل رسوم للخدمة.

دولاب مجهز لحفظ الأمانات

وتشتمل الخدمة على حفظ الحقائب والأمتعة للركاب، من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين، وذلك مقابل مادي يحدد بالساعة، وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أي عائق.

كما تشمل خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب، وهي خدمة توصيل من الباب للباب، وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة، ويمكن التواصل مع الخط الساخن 01200009540-01070030057-01070030058

وأشارت الهيئة إلى تطبيق تلك الخدمات بعدد من المحطات كمرحلة أولى، وهي محطة القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدي جابر والأقصر وأسوان، ويجرى التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخرى.

وأهابت الهيئة بالركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب، وذلك حفاظا من الهيئة على أمتعة وممتلكات الركاب، وسعيا من الهيئة دائما على خدمة وراحة جمهور الركاب.