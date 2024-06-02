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«لو خرجت من البيت».. 5 نصائح من «الأرصاد» للتعامل مع موجة الحر الشديدة

كتب:

انتصار الغيطانى
09:29 ص | الأحد 02 يونيو 2024
شرب المياه

شرب المياه

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من موجة شديدة الحرارة تؤثر على جميع أنحاء الجمهورية طبقًا لحالة الطقس اليوم، إذ زادت قيم حرارتها العظمي بنحو 3 درجات عن الدرجات المسجلة أمس السبت والتي ستظل ترتفع تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

5 أمور احرص عليها إذا خرجت من منزلك اليوم

وأكّدت الأرصاد في تقرير صادر عنها منذ قليل، ضرورة التزام المواطنين بـ5 أمور في حالة الخروج من المنزل خلال موجة الطقس شديدة الحرارة بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وذلك للمحافظة على صحتهم وتتضمن كلا من:-

1- ضرورة ارتداء غطاء للرأس للوقاية من اشعة الشعاع الشمسي.

2- تجنب التعرض للشعاع الشمسي لفترات طويلة.

3- ضرورة شرب المياه المبردة والسوائل على مدار اليوم.

4- للسائقين وقائدي المركبات الحرص على عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، والحرص على ركنها في مكان ظليل، وفتح جزء من الشباك للتهوية.

5- الحرص على متابعة النشرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة ونصائح الأرصاد المختلفة لمواجهة الطقس الشديد الحرارة.

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بقلم انتصار الغيطانى