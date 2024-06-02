طارق الملا: تعميق التعاون مع «بيكر هيوز» لزيادة التحول الرقمي في إنتاج البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع زاك كراوتش نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والهند، والوفد الموافق له.

وخلال الاجتماع، أكد «الملا» على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدار عقود مع شركة بيكر هيوز، وأهمية مساهماتها في تقديم الخدمات والحلول التقنية، التي توفرها في صناعة البترول بمصر.

تعمل في قطاع البترول المصري

ومن جانبه، أشار نائب رئيس الشركة إلى اعتزاز «بكر هيوز» بالنجاحات التي حققتها، في أنشطتها وخدماتها في مصر، وأنها تعمل في قطاع البترول المصري منذ أكثر من 60 عامًا، موضحًا أن الشركة قد اتخذت مصر مقرًا رئيسيًا ونقطة انطلاق لأعمال الشركة بمنطقة شمال إفريقيا، بما يعكس ثقتها في الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول بمصر، وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون مع قطاع البترول في ضوء الخطط الاستثمارية، التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

الحلول الرقمية لتحقيق التشغيل الاقتصادي

وشهد الاجتماع استعراض وفد بيكر هيوز للخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات التحول الرقمي، والحلول الرقمية لتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لعمليات الإنتاج من الآبار البترولية، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات ضمن تطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة وتقنياتها الحديثة في مجال التقاط الكربون واستخدامه، كما تجرى بحث سبل دعم التعاون المشترك ضمن ائتلاف خفض الكربون، الذي تشارك فيه شركة بيكر هيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية، فضلاً عن استمرار مساهمة الشركة في تنفيذ برامج تدريب الكوادر الشابة لقطاع البترول ضمن البرامج التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركات البترول العالمية لرفع كفاءة الكوادر الشابة بالقطاع وصقل خبراتهم.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.