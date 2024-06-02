حقيقة اكتشاف هيكل نصفه إنسان والآخر حصان.. «حكمة جامعية للطلاب»

هيكل عظمي نصفه العلوي إنسان بينما الآخر حصان، هكذا كان مضمون صورة تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مصاحبًا لتعليق «اكتشاف هيكل عظمي عام 1876»، وهو ما جعل البعض يظن أنه حقيقي، وكان يعيش خلال الفترة الزمنية المذكورة، إلا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

هيكل عظمي غريب الشكل

علامات من التعجب والتساؤل، سيطرت على رواد وسائل التواصل، بعد نشر صورة الهيكل العظمي نصفه نسان والآخر حصان، بحثًا عن حقيقة تلك الصورة التي تبينت أن الصورة حقيقية فعلًا، إلا أنها مجرد تصميم خيالي، وليس هيكلا عظميا حقيقيا، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال حديثه لـ«الوطن».

«القنطور» هو الاسم الذي أطلق على التصميم الخيالي الأثري، وهو عبارة عن تصميم خيالي، تم تشكيله في عام 1980، على يد الدكتور بيل ويلرز، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ويسكونسن، حيث تم تخصيص مساحة كاملة للهيكل في معرض الجامعة، وفق ما نشرته صحيفة «TORCHBEARER» التابعة لجامعة تينيسي الأمريكية.

الهدف من فكرة الهيكل العظمي نصفه إنسان والآخر حصان

تم تصميم فكرة الهيكل العظمي نصفه إنسان والآخر حصان، من قبل الدكتور بيل، كخدعة منه تهدف إلى لفت انتباه الطلاب إلى الأبعاد الأسطورية للعلم والتاريخ، وتذكيرهم بعدم تصديق كل ما يرونه أو يقرأونه.

وجاءت تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن قصة اكتشاف الهيكل العظمي بشكله الغريب: «ممكن الحصان والفارس مدفونين مع بعض بنفس القبر»، «ازاي دا ممكن يحصل مفيش الكلام دا»، «ممكن تكون رسمة لكن مش اكتشاف»، «هل كائنات جوف الأرض».